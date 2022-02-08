المتحدثة بإسم الاتحاد الأفريقي تكذب صحف الجزائر بخصوص انضمام إسرائيل كمراقب
روجت في اليومين الماضيين صحف جزائرية موالية للنظام العسكري أخبارا مغلوطة ادعت من خلالها بكون منظمة الاتحاد الإفريقي قد رفضت طلب إسرائيل للانضمام للمنظمة بصفة مراقب.
هذا الخبر الذي حاولت وسائل الإعلام الجزائرية ترويجه على نطاق واسع في محاولة منها لتمرير مغالطات تهدف من خلالها إظهار قوة ديبلوماسية بلدها، مدعية أن الجزائر لعبت دورا رياديا في وقف التوغل الإسرائيلي المغربي داخل أروقة منظمة الاتحاد الإفريقي.
لكن سرعان ما انكشفت أكاذيب الآلة الإعلامية الموجهة من قصر المرادية، بعد أن خرجت الناطقة بإسم الاتحاد الأفريقي لتكذب كل هاته الشائعات و تؤكد أن القرار النهائي بخصوص قبول أو رفض طلب انضمام إسرائيل بصفة مراقب لم يتخذ لحدود الساعة.
و نفت إيبا كالدونو المتحدثة بإسم الاتحاد الأفريقي الشائعات المغرضة التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول تعليق عضوية إسرائيل وقالت أنها عارية من الصحة، و أن الاتحاد لم يتخذ بعد قرارا بشأن تعليق عضوية إسرائيل بصفتها “عضو مراقب”.
و شددت كالدونو على أنه تم إرجاء مناقشة موضوع القرار بعدما تقرر النظر فيه من طرف اللجنة الرئاسية السداسية المنبثقة عن القمة الإفريقية من أجل التحاور بشأنه وتدوال المباحثات والتشاور حوله و اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.
4 تعليقات
لمادا التعجب من مغالطات و أكاديب الالة الاعلامية التابعة لكابرانات المرادية فهدا يعد عادي في دولة يحكمها العسكر و ليس مهما أن تدخل اسرائيل كمراقب فهي تحاور الفلسطينيين و تجالس رئيس السلطة الفلسطينية و أغلب الدول الافريقية لها علاقة مع الكيان الصهيوني و أخرى تعمل بمبدأ التقية و تتعامل معه في الخفاء و بطرق مختلفة و في مجالات كثيرة
عجبا ، اسرائيل تراقب العالم كله وليس افريقيا فقط، انه زمنها وان تقف امامها لا قوة الكابرنات ولا جنوب افريقيا.
هي مراقب لكل شيء…
عجبا ، اسرائيل تراقب العالم كله وليس افريقيا فقط، انه زمنها وان تقف امامها لا قوة الكابرنات ولا جنوب افريقيا.
هي مراقب لكل شيء…
سبحان االله لا يجف قلم قنوات الصرف الصحي الجزائرية من فبركة موضوع او تصريح او قرار يهممسالة خارجية حتى ياتي تكذيب تلك القنوات التابعة لكبرانات فرنسا من جهة خارجية ما كذلك فعلت قناة فرنسا 24 الناطقة الفرنسية باسم الجزائر في اوروبا قبل امس حيث مررت على شريط الاخبار المتحرك خبر رفض طلب الكيان الصهيوني لكنها تداركت الموقف و اكدت ان الامر يتعلق بارجاء النقاش الى حين على الشريط الرئيسي فوق و هكذا يتضح ان قنوات الصرف الصحي الجزائرية قد ألفت الكذب على الشعب الجزائري دون حياء او خجل لكن قد نجد لهم عذرا اذا كان راس الدولة الجزائرية نفسه يكذب على الشعب ثم يكذب و يتفانى في الكذب عيني عينك و الله المستعان على هذا الجار السيء الذكر