المتحدثة بإسم الاتحاد الأفريقي تكذب صحف الجزائر بخصوص انضمام إسرائيل كمراقب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

روجت في اليومين الماضيين صحف جزائرية موالية للنظام العسكري أخبارا مغلوطة ادعت من خلالها بكون منظمة الاتحاد الإفريقي قد رفضت طلب إسرائيل للانضمام للمنظمة بصفة مراقب.

هذا الخبر الذي حاولت وسائل الإعلام الجزائرية ترويجه على نطاق واسع في محاولة منها لتمرير مغالطات تهدف من خلالها إظهار قوة ديبلوماسية بلدها، مدعية أن الجزائر لعبت دورا رياديا في وقف التوغل الإسرائيلي المغربي داخل أروقة منظمة الاتحاد الإفريقي.

لكن سرعان ما انكشفت أكاذيب الآلة الإعلامية الموجهة من قصر المرادية، بعد أن خرجت الناطقة بإسم الاتحاد الأفريقي لتكذب كل هاته الشائعات و تؤكد أن القرار النهائي بخصوص قبول أو رفض طلب انضمام إسرائيل بصفة مراقب لم يتخذ لحدود الساعة.

و نفت إيبا كالدونو المتحدثة بإسم الاتحاد الأفريقي الشائعات المغرضة التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول تعليق عضوية إسرائيل وقالت أنها عارية من الصحة، و أن الاتحاد لم يتخذ بعد قرارا بشأن تعليق عضوية إسرائيل بصفتها “عضو مراقب”.

و شددت كالدونو على أنه تم إرجاء مناقشة موضوع القرار بعدما تقرر النظر فيه من طرف اللجنة الرئاسية السداسية المنبثقة عن القمة الإفريقية من أجل التحاور بشأنه وتدوال المباحثات والتشاور حوله و اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.

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