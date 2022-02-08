فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من السعودية إلى المغرب

هبة بريس

أعلنت خمس شركات طيران عن البدء في تسيير رحلاتها الى المغرب انطلاقا من السعودية وذلك في أعقاب إعلان المملكة عن إعادة فتح أجوائها أمام رحلات الطيران الدولية، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين لمكافحة تفشي كورونا، ولاسيما المتحور “أوميكرون”.

وأوضحت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بالخطوط الجوية السعودية وطيران العربية وشركة مصر للطيران وطيران « إير كايرو » بالإضافة الى الخطوط الملكية المغربية، وهي شركات طيران ستؤمن رحلات انطلاقا من السعودية بواقع 14 رحلة أسبوعيا.

وكان المغرب قد أعلن أمس عن إعادة فتح مجاله الجوي أمام رحلات الطيران الدولية.

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