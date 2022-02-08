ميارة يشارك في فعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب

2022-02-08 / 1:23 مساءً
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هبة بريس

يقوم رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، بزيارة عمل لجمهورية بنما، وذلك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة السنوية لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن زيارة ميارة لبنما ستتميز أيضا بتدشين الفضاء المغربي بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وعقد قمة رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى عقد مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بالدول الأعضاء بـ”البرلاتينو”.

وأضاف المصدر ذاته أن الوفد المرافق لرئيس مجلس المستشارين يضم، على الخصوص، المستشارين ميلود معصيد، محاسب المجلس، وجواد الهلالي، أمين المجلس، ومصطفى مشارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرحمان الوفا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وأحمد الخريف، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمستشارة نائلة مية التازي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج.

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