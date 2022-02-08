دوري التايكوندو “الفجيرة 2022”: المنتخب المغربي يحرز 5 ميداليات

هبة بريس

أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو خمس ميداليات برونزية،خلال الدوري الدولي المفتوح للعبة في دورته التاسعة، التي اختتمت منافساتها نهاية الأسبوع بمدينة الفجيرة الإماراتية.

ونال الميداليات البرونزية في هذا الدوري ،المنظم تحت إشراف الإتحادين الدولي والعربي للعبة، كل من هدى الحدادي (وزن أقل من 57 كلغ) وأميمة البوشتي (وزن أقل من 53 كلغ) ورباب أوهادي (وزن أقل من 49 كلغ) ويوسف باعتريس (وزن أقل من 80 كلغ) وعمر لكحل (وزن اقل من 58 كلغ)

وشهد الدوري الدولي المفتوح مشاركة 1890 ممارس وممارسة من 58 بلدا تنافسوا في فئات الكبار والشبان والناشئين ذكورا وإناثا.

وكان المنتخب المغربي للتايكوندو أحرز 13 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و4 برونزية) خلال الدورة الثانية لكأس العرب، التي أقيمت الخميس الماضي بمدينة الفجيرة الإماراتية أيضا.

وعادت الميداليات الذهبية الثلاث لكل من نزهة العسال (وزن أقل من 46 كلغ) وندى العرج (وزن أقل من 57 كلغ)، ثم يوسف بوعتراس (وزن أقل من 80 كلغ).

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب أميمة البوشتي (وزن أقل من 53 كلغ) وصباح كتبي (وزن أكثر من 73 كلغ) وعمر الكحل (وزن أقل من 58 كلغ) وعبد الباسط وصفي (وزن أقل من 63 كلغ) وفيصل السعدي (وزن أقل من 68 كلغ)، إضافة إلى أيوب الباسل (وزن أكثر من 87 كلغ).

وكانت الميداليات البرونزية من نصيب رباب أوهادي (وزن أقل من 49 كلغ) وصفية صالح (وزن أقل من 62 كلغ) وسناء بعيزة (وزن أقل من 67 كلغ) وخالد داودي (وزن أقل من 74 كلغ).

وبهذه الحصيلة حل المنتخب المغربي ثالثا في الترتيب العام بمجموع 87 نقطة، فيما عاد المركز الأول لمنتخب مصر برصيد 95 نقطة، متقدما على منتخب الأردن بمجموعه 91 نقطة.

ومثل المغرب في هاتين التظاهرتين حمزة الحشام (وزن أقل من 54 كلغ) وعمر لكحل (وزن اقل من 58 كلغ) وصفي عبد الباسط (وزن اقل من 63 كلغ) وفيصل السعيدي (وزن أقل من 68 كلغ) ويوسف باعتريس (وزن أقل من 80 كلغ) وخالد الداودي (وزن أقل من 74 كلغ) وسفيان العصبي (وزن أقل من 87 كلغ) وأيوب الباسل (وزن أكثر من 87 كلغ)، في فئة الذكور.

أما في فئة الإناث فشاركت كل من نزهة عسال (وزن أقل من 46 كلغ) ورباب أوهادي (وزن أقل من 49 كلغ) وأميمة البوشتي (وزن أقل من 53 كلغ) وندى لعرج (وزن أقل من 57 كلغ) وهدى الحدادي (وزن أقل من 57 كلغ) وصفية صالح (وزن أقل من 62 كلغ) ومريم خولال (وزن أقل من 62 كلغ) وسناء بعيزة (وزن أقل من 67 كلغ) وأميمة بوماح (وزن أكثر من 68 كلغ) وصباح كتبي (وزن أكثر من 73 كلغ).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0