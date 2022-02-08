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“التعليم”: تنظيم دورة تكوينية لفائدة أساتذة التربية البدنية

2022-02-08 / 12:58 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عن تنظيم في الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2022 بمرينا سلا-الرباط، دورة تكوينية لفائدة أستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضة التابعين للمديريتين الاقليميتين إفران وخنيفرة في مجال تدبير التعلم والتدريب الرياضي للكانوي كاياك.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه العملية، التي نظمت بمساهمة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات ودعم من الاتحاد الأوربي، تندرج في إطار تنويع العرض الرياضي المدرسي وتحقيق النمو المجالي الرياضي وكذا تفعيلا لأنشطة الشراكة التي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية للكانوي كياك.

وقد تم تأطير المستفيدين من هذه الدورة من طرف خبراء وحكام في الكانوي كياك، لاجتياز امتحان التمكن الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي الكانوي كياك.

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