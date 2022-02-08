تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر بوادي سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي باولاد التايمة التابع لسرية تارودانت، كمية من المخدرات كانت مخبأة بحفر بوادي سوس فوق تراب جماعة إسن ضواحي مدينة اولاد التايمة.

وكانت مصالح الدرك باولاد التايمة، قد وضعت كمين محكم من أجل توقيف أحد تجار المخدرات كان ينشط بالمنطقة، وبعد وضع اليد عليه، تم تفتيش عدد من المناطق كان يتردد عليها وفق معلومات كانت حصلت عليها مصالح الدرك، ليتم العثور بداخلها على كمية من المخدرات بمختلف أنواعها.

وقد تم وضع الموقوف يوم أمس الاثنين 7 فبراير الجاري، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على انظار النيابة العامة المختصة.

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