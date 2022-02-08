للمرة الثانية.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية ل”الكان”

2022-02-08 / 12:00 مساءً
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يوسف أقوضاض - هبة بريس

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدولي المغربي أشرف حكيمي، ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون، وتوج بها المنتخب السنغالي.

وحظي الدولي المغربي حكيمي بهذا الإختيار للمرة الثانية تواليًا بعدما تم اختياره خلال الدورة الماضية نسخة 2019 بمصر رغم خروج المنتخب الوطني المغربي من ثمن النهائي أمام بنين.

ويعتبر أشرف حكيمي اول دولي يحظى بهذه الخاصية باختياره مرتين متتاليتين من التشكيلة المثالية لبطولة إفريقيا.

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