عائلة فواز القطيفان تعلن جمع المبلغ المطلوب و عصابة المختطفين تقطع التواصل

هبة بريس ـ متابعة

أكدت وسائل إعلام دولية أن أسرة الطفل السوري فواز القطيفان أعلنت أنها قد تمكنت بمساعدة جميع الأقارب و المحسنين من جمع المبلغ المطلوب لخاطفي الطفل فواز.

و أكدت ذات المنابر أن أسرة الطفل فواز تمكنت من جمع 400 مليون ليرة سورية أي ما يعادل تقريبا 130 ألف دولار أمريكي و ذلك بعد حملة تبرعات شملت في الوهلة الأولى أقارب الطفل قبل أن تتوسع بعد انتشار هاشتاغ الدعم للطفل فواز بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و أوضحت ذات المنابر أن أسرة الطفل فواز القطيفان قررت تسليم المبلغ المجموع للخاطفين في أقرب وقت قصد عودة إبنهم لحضن والديه بالرغم من بعض المؤشرات غير السارة التي برزت للواجهة قبل ساعات.

وأشار جار العائلة في تصريحات إعلامية إلى أن أسرة قطيفان تفاوضت مع الخاطفين لتخفيض المبلغ المطلوب من 700 مليون ليرة سورية إلى 400 مليون.

و أكد ذات المتحدث لوسائل الإعلام أن والد الطفل فواز و هو محمد قطيفان لجأ إلى بيع أرضه ومنزله البسيط بحوالي 250 مليون ليرة، كما حصل على تبرعات من أهل الخير لتأمين باقي المبلغ.

موازاة مع ذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عائلة الطفل فواز القطيفان فقدت تماما الاتصال مع العصابة الخاطفة بعد الحملة الدولية الواسعة للمطالبة بإيجاد الطفل فواز.

و أكدت مصادر المرصد السوري أن عائلة الطفل تنتظر من الخاطفين التواصل معها، لاستكمال الخطوات المتعلقة بتسليمهم المبلغ المطلوب وتسلم الطفل.

كما أعربت العائلة عن قلق لا يوصف على مصير الصغير، خصوصا بعدما هددت العصابة ببتر أصابعه، إن لم يجمع المال قبل يوم غد الأربعاء.

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