سفير المغرب بفلسطين يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية.. والأخير يعزي في وفاة ريان

2022-02-08 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس

قدم عبد الرحيم مزيان، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، سفيرا للملك محمد السادس لدى دولة فلسطين.

وخلال هذا الاستقبال الذي جرى بمقر وزارة الخارجية برام الله، رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالسفير المغربي في بلده الثاني فلسطين، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما من خلال لجنة القدس وبيت المال القدس.

وعبر المالكي عن التعازي للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا بوفاة الطفل ريان الذي تابعه كل الفلسطينيين وفجع الجميع بوفاته.

كما أعرب عن تمنياته بالنجاح لعبد الرحيم مزيان في مهامه الجديد ، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه بما يصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، عبر مزيان عن شكره لوزير الخارجية الفلسطيني على حسن الاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقة بين دولة فلسطين والمملكة المغربية.

وأكد حرصه على العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

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