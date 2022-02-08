البام يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على خسار السياحة
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بعد فتح الحدود.. مسؤولو السياحة بالمغرب يستهدفون الإسبان لإنعاش القطاع

2022-02-08 / 11:22 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

افتتحت مطارات المملكة منذ الساعات الأولى ليوم أمس الاثنين أبوابها في وجه الوافدين من خارج المملكة بعد فترة إغلاق مؤقتة بسبب اتتشار متحور أوميكرون بالمغرب.

افتتاح الحدود من شأنه أن يعيد نوعا ما من تنافسية قطاع السياحة بالمغرب و الذي تضرر كثيرا طيلة فترة الجائحة، الأمر الذي دفع مسؤولي السياحة ببلادنا لإطلاق حملة تسويقية و تواصلية في عدد من الدول التي يفضل مواطنوها السفر بكثافة للمغرب.

و في هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن تفعيل انطلاقة أنشطة القطاع السياحي مع الشركاء الإسبان، حيث أوضح بلاغ للمكتب أن يوم السابع من فبراير يعتبر مميزا بالمملكة لأنه شهد فتح المغرب لأجوائه في وجه المسافرين.

وقد تزامن هذا التاريخ مع نهاية الجولة التي يقوم بها عادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة وطاقمه للعاصمة مدريد بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات التي تهم القطاع السياحي وتبادل الرؤى مع وكلاء الأسفار الإسبان.

وتأتي زيارة هذا الوفد لمدريد، حسب المصدر ذاته، لتختتم المرحلة التسويقية والتجارية والتواصلية التي أطلقها المكتب الأسبوع الماضي، وشملت ثلاتة من الأسواق الرئيسية للمغرب و هي فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا، بغية ضخ وتسريع دينامية انطلاقة القطاع التي تزامنت مع قرار فتح الأجواء المغربية.

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