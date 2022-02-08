بعد اتهامه بالاغتصاب والتعنيف.. لاعب مانشستر يونايتد يخسر “إعلاناته”

2022-02-08 / 11:04 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “نايكي” الأمريكية الرائدة في المستلزمات الرياضية أنها فسخت عقدها مع مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي، مايسون غرينوود، بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

أطلق سراح غرينوود الأربعاء الماضي بكفالة بعد استجوابه بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء على شابة.

وكانت الشرطة ألقت القبض على ابن العشرين عامًا يوم الاحد الماضي للاشتباه بـ “الاغتصاب والاعتداء” على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أبقي عليه قيد التوقيف مرة أخرى للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

كما أوقف نادي مانشستر يونايتد لاعبه غرينوود الذي يعتبر أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم الإنكليزية، عن اللعب أو التدريب معه، حتى إشعار آخر.

وأصدرت شركة نايكي الأسبوع الماضي بيانًا قالت فيه إنها “تشعر بقلق عميق إزاء المزاعم المقلقة وستواصل مراقبة الوضع عن كثب”، قبل أن تؤكد يوم أمس الاثنين فسخ عقدها مع اللاعب.

وقالت في بيان: “مايسون غرينوود لم يعد رياضيا مع نايكي”.

كما أزال يونايتد جميع منتجات اللاعب من موقعه على الإنترنت، مع غياب اسمه من قائمة أسماء اللاعبين على القمصان.

وكان مطور ألعاب الفيديو “إي ايه سبورتس” أعلن الاسبوع الماضي أيضا أنه حذف اللاعب من لعبة “فيفا 22”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا ستقدم ملفها لاستضافة يورو

إيطاليا ستقدم ملفها لاستضافة يورو

2022-02-07 / 8:33 مساءً
Photo of فرحا بفوز منتخب بلاده.. وفاة مشجع سنغالي بأزمة قلبية

فرحا بفوز منتخب بلاده.. وفاة مشجع سنغالي بأزمة قلبية

2022-02-07 / 4:56 مساءً
Photo of منتخب السنغال يهزم مصر و يفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

منتخب السنغال يهزم مصر و يفوز بلقب كأس الأمم…

2022-02-06 / 10:50 مساءً
Photo of دقيقة صمت على روح الفقيد ريان في مباراة النهائي بين مصر و السنغال

دقيقة صمت على روح الفقيد ريان في مباراة النهائي…

2022-02-06 / 8:16 مساءً
Photo of بالرغم من إقصاء المنتخب.. حضور مغربي وازن في نهائي كأس إفريقيا

بالرغم من إقصاء المنتخب.. حضور مغربي وازن في نهائي…

2022-02-06 / 7:42 مساءً
Photo of الهداف حمد الله يتبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الراحل ريان

الهداف حمد الله يتبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الراحل…

2022-02-06 / 5:59 مساءً
Photo of دقيقة صمت في مباراة ليفربول وكارديف على وفاة الطفل ريان

دقيقة صمت في مباراة ليفربول وكارديف على وفاة الطفل…

2022-02-06 / 5:30 مساءً
Photo of “مانشستر يونايتد” و”اشبيلية” و”برشلونة”.. أندية أوربا تتضامن مع “ريان”

“مانشستر يونايتد” و”اشبيلية” و”برشلونة”.. أندية أوربا تتضامن مع “ريان”

2022-02-05 / 7:22 مساءً
Photo of المحكمة تلغي قرار “فيفا” بإيقاف رئيس “الكاف” السابق عيسى حياتو

المحكمة تلغي قرار “فيفا” بإيقاف رئيس “الكاف” السابق عيسى…

2022-02-05 / 11:55 صباحًا
Photo of كأس إفريقيا.. رضوان جيد حكما لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

كأس إفريقيا.. رضوان جيد حكما لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو

2022-02-04 / 3:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق