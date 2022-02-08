اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف شخص عرض سلامة مواطنين للخطر

2022-02-08 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس - قلعة السراغنة

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة لاستخدام سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن الأشخاص وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه به الذي أحدث الفوضى بالشارع العام، واعترض سبيل المواطنين مستعملا سلاحا أبيضا كان بحوزته، وذلك قبل أن يواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة ويعرض سلامتهم للخطر، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري.

وأضاف المصدر ذاته أن مقدم الشرطة قد أطلق ثلاث رصاصات، إحداها تحذيرية قبل أن يصيب المشتبه به في أطرافه السفلى، وهو الأمر الذي مكن من ضبطه ودفع الخطر الناتج عنه.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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