جماعة الدار البيضاء تنخرط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

هبة بريس - البيضاء

أكدت جماعة الدار البيضاء، انخراطها وكافة المقاطعات الجماعية التابعة لها، في الجهود الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية التي تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

قالت الجماعة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، إنه « تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، وحرصا على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، تنخرط جماعة الدار البيضاء وكافة المقاطعات الجماعية التابعة لها، في كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية التي تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء ».

وأوضحت أن هذا الانخراط يشمل، على الخصوص، القيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول أهمية التلقيح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للسلامة الصحية، علاوة على القيام بعمليات التلقيح من طرف الأطقم الصحية التابعة للجماعة، و التي تشتغل في مختلف المكاتب لحفظ الصحة، بالتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء-سطات.

ولإنجاح كل تلك الخطوات والتدابير، دعت الجماعة الساكنة المحلية إلى « الانخراط الفعلي والمسؤول في حملة التلقيح، والتوجه نحو مراكز التلقيح المفتوحة طيلة أيام الأسبوع لتلقي الجرعة الثالثة المعززة، وذلك حفاظا على المكتسبات الثمينة التي حققتها بلادنا عبر الاستمرار في اليقظة والتحلي بالسلوكيات الوقائية، واحترام التدابير الاحترازية لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة ».

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