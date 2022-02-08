لقاح كورنا
صورة تعبيرية

جماعة الدار البيضاء تنخرط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

2022-02-08 / 9:55 صباحًا
1
هبة بريس - البيضاء

أكدت جماعة الدار البيضاء، انخراطها وكافة المقاطعات الجماعية التابعة لها، في الجهود الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية التي تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

قالت الجماعة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، إنه « تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، وحرصا على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، تنخرط جماعة الدار البيضاء وكافة المقاطعات الجماعية التابعة لها، في كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية التي تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء ».

وأوضحت أن هذا الانخراط يشمل، على الخصوص، القيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول أهمية التلقيح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للسلامة الصحية، علاوة على القيام بعمليات التلقيح من طرف الأطقم الصحية التابعة للجماعة، و التي تشتغل في مختلف المكاتب لحفظ الصحة، بالتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء-سطات.

ولإنجاح كل تلك الخطوات والتدابير، دعت الجماعة الساكنة المحلية إلى « الانخراط الفعلي والمسؤول في حملة التلقيح، والتوجه نحو مراكز التلقيح المفتوحة طيلة أيام الأسبوع لتلقي الجرعة الثالثة المعززة، وذلك حفاظا على المكتسبات الثمينة التي حققتها بلادنا عبر الاستمرار في اليقظة والتحلي بالسلوكيات الوقائية، واحترام التدابير الاحترازية لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة ».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون الدولي

إستئناف الرحلات من وإلى جزر الكناري من مطار العيون…

2022-02-08 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

تسجيل 1618 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

2022-02-08 / 4:47 مساءً
Photo of أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة قتل والاخير في حالة فرار

أكادير : إتهام إبن رجل أعمال أجنبي في جريمة…

2022-02-08 / 4:03 مساءً
Photo of فرنسا تلغي إجبارية اختبارات pcr للمسافرين الملقحين الوافدين من خارج أوروبا

فرنسا تلغي إجبارية اختبارات pcr للمسافرين الملقحين الوافدين من…

2022-02-08 / 3:50 مساءً
Photo of عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة و فضلت الموت على الانسحاب”

عمي علي الصحراوي: “إبني حاول إقناعي بالصعود من الحفرة…

2022-02-08 / 2:50 مساءً
Photo of مواطنون مستاؤون من غلاف منتوج موجه للأطفال.. وجمعية تدعو الى”مقاطعته”

مواطنون مستاؤون من غلاف منتوج موجه للأطفال.. وجمعية تدعو…

2022-02-08 / 2:32 مساءً
Photo of فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من السعودية إلى المغرب

فتح الحدود.. 5 شركات طيران تبدأ تأمين رحلاتها من…

2022-02-08 / 1:48 مساءً
Photo of تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر بوادي سوس

تارودانت : حجز كمية من المخدرات مخبأة في حفر…

2022-02-08 / 12:35 مساءً
Photo of أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل الاشخاص بدون مأوى

أكادير : تخصيص 10 ملايين درهم لانجاز مركب تأهيل…

2022-02-08 / 12:15 مساءً
Photo of واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن المغاربة

واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق…

2022-02-08 / 10:55 صباحًا

تعليق واحد

  1. وذلك حفاظا على المكتسبات الثمينة التي حققتها بلادنا ???
    المكتسبات هي سحب قوانين كانت تصب في مصلحة الشعب من البرلمان وتمرير اخرى كفرض الضرائب عليه و ارتفاع اسعار المعيشة و المحروقات التي وصلت لرقم مبالغ فيه و كذلك التضييق على الحريات التي كان يكفلها الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق