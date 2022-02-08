لقاح كورنا
صورة تعبيرية

جماعة الدار البيضاء تنخرط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

2022-02-08 / 9:55 صباحًا
0
هبة بريس - البيضاء

أكدت جماعة الدار البيضاء، انخراطها وكافة المقاطعات الجماعية التابعة لها، في الجهود الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية التي تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

قالت الجماعة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، إنه « تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، وحرصا على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، تنخرط جماعة الدار البيضاء وكافة المقاطعات الجماعية التابعة لها، في كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية التي تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء ».

وأوضحت أن هذا الانخراط يشمل، على الخصوص، القيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول أهمية التلقيح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية للسلامة الصحية، علاوة على القيام بعمليات التلقيح من طرف الأطقم الصحية التابعة للجماعة، و التي تشتغل في مختلف المكاتب لحفظ الصحة، بالتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء-سطات.

ولإنجاح كل تلك الخطوات والتدابير، دعت الجماعة الساكنة المحلية إلى « الانخراط الفعلي والمسؤول في حملة التلقيح، والتوجه نحو مراكز التلقيح المفتوحة طيلة أيام الأسبوع لتلقي الجرعة الثالثة المعززة، وذلك حفاظا على المكتسبات الثمينة التي حققتها بلادنا عبر الاستمرار في اليقظة والتحلي بالسلوكيات الوقائية، واحترام التدابير الاحترازية لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة ».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن المغاربة

واشنطن تعزي في وفاة الطفل ريان وتشيد بتفاني فريق…

2022-02-08 / 10:55 صباحًا
Photo of في جلسة سرية انتهت فجر اليوم.. هكذا دارت أطوار محاكمة أساتذة سطات

في جلسة سرية انتهت فجر اليوم.. هكذا دارت أطوار…

2022-02-08 / 10:35 صباحًا
Photo of الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف شخص عرض سلامة مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف شخص عرض سلامة مواطنين…

2022-02-08 / 10:09 صباحًا
Photo of بالصورة.. أردنيون يوزعون “الأكل” صدقة على روح الطفل ريان

بالصورة.. أردنيون يوزعون “الأكل” صدقة على روح الطفل ريان

2022-02-08 / 9:35 صباحًا
Photo of خلاف على حق الأسبقية بالشارع ينتهي ب”تعنيف” شخص بآسفي

خلاف على حق الأسبقية بالشارع ينتهي ب”تعنيف” شخص بآسفي

2022-02-08 / 9:09 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-08 / 7:00 صباحًا
Photo of إعادة فتح الحدود الوطنية.. مطار أكادير- المسيرة٩ يستقبل أولى الرحلات

إعادة فتح الحدود الوطنية.. مطار أكادير- المسيرة٩ يستقبل أولى…

2022-02-07 / 11:56 مساءً
Photo of الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه “ريان”

الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه “ريان”

2022-02-07 / 11:15 مساءً
Photo of وفاة الطفل ريان..بنزاكور يوجه رسالة للأسر المغربية بشأن أطفالها!

وفاة الطفل ريان..بنزاكور يوجه رسالة للأسر المغربية بشأن أطفالها!

2022-02-07 / 11:03 مساءً
Photo of مشاركة فرقاطة مغربية في مناورات كليمونسو 22

مشاركة فرقاطة مغربية في مناورات كليمونسو 22

2022-02-07 / 9:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق