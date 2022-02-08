تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-02-08 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب أن تنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق كل من الواجهة المتوسطية، والريف، والأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط، كما سيعرف غرب الواجهة المتوسطية سقوط قطرات مطرية جد خفيفة محليا، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم الأطلس الكبير.

وسيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 04 و10 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، ستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة فتح الحدود الوطنية.. مطار أكادير- المسيرة٩ يستقبل أولى الرحلات

إعادة فتح الحدود الوطنية.. مطار أكادير- المسيرة٩ يستقبل أولى…

2022-02-07 / 11:56 مساءً
Photo of الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه “ريان”

الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه “ريان”

2022-02-07 / 11:15 مساءً
Photo of وفاة الطفل ريان..بنزاكور يوجه رسالة للأسر المغربية بشأن أطفالها!

وفاة الطفل ريان..بنزاكور يوجه رسالة للأسر المغربية بشأن أطفالها!

2022-02-07 / 11:03 مساءً
Photo of مشاركة فرقاطة مغربية في مناورات كليمونسو 22

مشاركة فرقاطة مغربية في مناورات كليمونسو 22

2022-02-07 / 9:55 مساءً
Photo of وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور

وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور

2022-02-07 / 8:53 مساءً
Photo of أخنوش : اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية شكلت فرصة لتعزيز فرص الاستثمار

أخنوش : اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية شكلت فرصة…

2022-02-07 / 7:58 مساءً
Photo of بنعليلو : مؤسسة وسيط المملكة حققت “نتائج مهمة “

بنعليلو : مؤسسة وسيط المملكة حققت “نتائج مهمة “

2022-02-07 / 7:10 مساءً
Photo of جواز التلقيح ..نقابة تحذر من منع الموظفين الدخول لمقرات عملهم

جواز التلقيح ..نقابة تحذر من منع الموظفين الدخول لمقرات…

2022-02-07 / 6:30 مساءً
Photo of الباييس : التحام المغاربة في واقعة ريان أثار إعجاب العالم بأسره

الباييس : التحام المغاربة في واقعة ريان أثار إعجاب…

2022-02-07 / 6:09 مساءً
Photo of تسجيل 721 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 721 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-07 / 4:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق