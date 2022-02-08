طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب أن تنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق كل من الواجهة المتوسطية، والريف، والأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط، كما سيعرف غرب الواجهة المتوسطية سقوط قطرات مطرية جد خفيفة محليا، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم الأطلس الكبير.

وسيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 04 و10 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، ستبقى تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى

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