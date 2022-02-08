بعد جنازة ريان …تشييع جثمان الطفل الغارق ببئر مائي تحت جنح الظلام

2022-02-08 / 12:03 صباحًا
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هبة بريس

هبة بريس – تيفلت

بحضور أفراد عائلته و كذا السلطة المحلية، تم تشييع جثمان الطفل الذي سقط بالبئر صبيحة يومه الإثنين بدوار السبت ، بجماعة مقام الطلبة بقيادة سيدي عبد الرزاق، ضواحي تيفلت.

وتم تشييع جثمان الطفل ذو الست سنوات عشية يومه الإثنين بعد صلاة العشاء، -دفن- بمقبرة لالة حليمة المتواجدة بجماعة مقام الطلبة.

و الجدير بالذكر أن السلطات المحلية تمكنت من انتشال جثة الطفل من البئر الذي كان يلعب بمحاذاته في غفلة من أفراد أسرته ليقضي حتفه داخله.

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