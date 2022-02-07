إعادة فتح الحدود الوطنية.. مطار أكادير- المسيرة٩ يستقبل أولى الرحلات
استؤنفت، اليوم الاثنين، حركة النقل الجوي الدولي على مستوى مطار أكادير- المسيرة، بوصول رحلتين قادمتين، على التوالي، من لاس بالماس وفرنسا، وذلك في إطار إعادة فتح الحدود الوطنية.
وهكذا، تم استقبال هؤلاء المسافرين على متن هاتين الطائرتين، بمن فيهم المغاربة المقيمون في الخارج، مع التقيد الصارم بالتدابير الصحية الوقائية التي وضعتها السلطات المختصة في هذا المطار، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأكد مدير مطار أكادير- المسيرة، محمد بحاج ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرحلات الجوية الدولية استأنفت بشكل رسمي، على مستوى مطار أكادير- المسيرة على غرار المطارات الوطنية الأخرى، وذلك تبعا لإعادة فتح المجال الجوي المغربي، بعد أزيد من شهرين من الإغلاق.
وذكر أنه تم بذل عدة جهود من قبل مختلف المصالح العاملة بالمطار لضمان وصول ومغادرة الركاب بشكل سلس وفي ظل ظروف جيدة، مشيرا إلى أنه في إطار الحفاظ على سلامة وصحة الركاب وتجنيبهم من الإصابة المحتملة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية العملية، بما ذلك تهيئة مركز للتلقيح.
يذكر أن الحكومة كانت قد قررت العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.
وكان بلاغ للحكومة أوضح أن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور وصولهم.
25 تعليقات
ملاحظة: اختبارات الكشف السريع لكورونا غير موثوق به.اتذكر شخصا ما اختبر نفسه بكندا بمنزله من خلال اختبار الكشف السريع الذي يعطى للمواطنين الكنديين مجانا اكتشف ان نتيجة تحليله إيجابية فاصابه الخوف خاصة وان لديه رضيع فانطلق الى مركز الطبي للتحليلة وصرح لهم ان نتيجة الكشف السريع جاءت إيجابية فعملوا تحليل فجاءت النتيجة سلبية.الكل يعلم ان اختبارات الكشف السريع دون المستوى ولايوجد في مطار بالدول الغربية.بهذا التضييق على المسافرين والسياح سوف تعرف السياحة انتكاسة،تشترطون جواز التلقيح+ تحليلة PCR قبل السفر نعم ،يمكن قبول اختبار PCR عشوائي لكن بدون الكشف السريع الذي هو غير موثوق به وضياع للوقت.
جواز التلقيح و إختبار pcr سلبي أقل من 48 ساعة..وبعد النزول من الطائرة إختبارات الكشف السريع بالمطار بالمغرب ..و بعد ذلك إختبارات pcr و أيضا في المطار على بعض المسافرين الذين يتم إختيارهم إعتباطيا..شروط فعلا تعجيزية..هذا بالإضافة إلى إتمام عمليات أخرى من طرف المسافر كاليفورنيا من مراقبة الجوازات و الديوانة ..وووو دعوا الحدود مقفولة و السفر ممنوعا أحسن لنا و لكم..
نريد حل الحدود الجوية والبرية والبحرية بدون شروط تفرضونها علينا والرجوع إلى وطنا الغالي…
أنتم لاتهمكم صحتنا انتم تريدون ترويج المبيعات والتسويق في الاختبارات pcr من أجل الربح..
أي انتشار كوفيد 19 كورونا تتحدثون والتجمعات في كل مكان..على مثال واقعة الطفل ريان رحمه الله؛ لم تكفيكم تلك التجمعات الجماهيرية؛ والآن تقولون انكم متخوفين في إنتشار كورونا هههههههه الضحك بعينيه هههههههه
بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالاخص في قطاع السياحة الكل يرفض العودة إلى المغرب.. اتقوا الله واعيد النظر في قراراتكم…
نريد الرجوع الى وطننا بدون قيود تفرضونها علينا والسيطرة علينا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم….
اش من وفود المسافرين… الله يهديكم راه لمطار كانت تنزل فيه خمسين طائرة في اليوم دبا أربعة طيارت مصدعنا راسنا بهم… اتقوا الله فينا وافتحوا الحدود الجوية بلا شروط….
أخاف أن أدخل المغرب..ومن بعد يتم الاغلاق المطارات مرة أخرى… وأصبح عالقا هههههههههههه.
نريدها ان تفتح بصفة نهائية بدون تلاعب بنفسيتنا ومشاعرنا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
نحن ضد فكرة الاختباراتpcr جواز التلقيح كافي لاثبات أننا غير مصابين بالفيروس كوفيد 19 كورونا هههههههه…
بهذه الطريقة الغامضة الجالية المغربية ترفض الدخول الى المغرب…
أنتم تضيقونها علينا بهذه الابتزازات…الكل يتراجع بعدم الدخول الى المغرب…
خير الكلام ما قل و دل (إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء)…
نريد الدخول بدون مضايقات… اتقوا الله فينا وفي نفسيتنا سنتين ضاعت منا بسبب القرارات التافهة ما كفايا الابتزاز السياسي ولعبة تلعبون بها أمام الرأي العام العالمي…يجب سحب هذه القرارات التافهة…
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية والآن تقومون بفرض شروط علينا..نحن لانريد العودة إلى أرض الوطن….
إنه العبث والضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم بهذه التصرفات والقرارات التافهة حتى يكون الكل يتحدث عندكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون الربح من ظهورنا…
أنتم تقطعون صلة الرحم مع الأهل والأحباب وبالاخص الوالدين ..لماذا تحرموننا منها بهذه الشروط… لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
اول شيء نلاحظه هو هلع الخطوط التي وصلت الى الدروة فلوا بقيت الاتمنة على هذا المنوال من الاحسن قضاء العطلة في اسبانيا او تركيا من نهار فتحوا الحًدود طلعت الثمنة بشكل صاروخي
كورونا انتهت وذهبت بلارجعة وأنتم تقومون بالاكاذيب والشوشرة وهذا ما أدى بنا الى الإفلاس السياحي الوطني المغربي أعيد النظر في هذه القرارات التافهة…