الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه “ريان”

هبة بريس _ الرباط

رزق الفنان الفلسطيني الشهير محمد عساف بطفله البكر الذي أسماه “ريان”، تيمنا بالطفل المغربي الذي توفي جراء سقوطه داخل البئر قبل أيام.

وكتب الفنان عساف منشورا على حسابه الرسمي في “فيسبوك” نصه التالي:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين .

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