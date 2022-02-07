مشاركة فرقاطة مغربية في مناورات كليمونسو 22

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أبحرت الفرقاطة البحرية الملكية المغربية سلطان مولاي إسماعيل من طولون ، مع حاملة الطائرات شارل ديغول في مهمة مناورات ” كليمونسو22 ” بين فرنسا والمغرب.

و حتى 3 فبراير ، تم دمج الفرقاطة المغربية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة (ݣان ). وشملت المناورات المشتركة وحدات من القوات الجوية والبحرية متعددة الجنسيات، شهدها حوض البحر الابيض المتوسط بين فرنسا والمغرب.

وشارك طاقم فرقاطة السلطان مولاي إسماعيل بشكل ملحوظ في تدريبات دفاع جوي شملت طائرات من المجموعة الجوية وتدريبات إطلاق نار في مناورات الطيران ، نفذت عدة عمليات إمداد او إنزال على الفرقاطة المغربية. كما قدمت عرضا في التزود بالوقود .

وكان في عام 2021 ، قد تم دمج الفرقاطة علال بن عبد الله في ” ݣان” في بداية مهمة كليمونسو 21 شارك فيها وحدات مغربية استعدادا لعمليات متطورة.

وتجمع فرنسا والمغرب قضايا مشتركة تتعلق بالاستقرار والأمن في البحر الأبيض المتوسط ​​والجزء الجنوبي من أوروبا في إطار اتفاقيات التعاون بين الجانبين وتعد المناورات البحرية ركيزة لهذا التعاون في مجال الدفاع ، كما أن دمج فرقاطة السلطان مولاي إسماعيل في مجموعة الطيران البحري يساهم بشكل مباشر في الاستفادة من دعم قدرات القوات البحرية الملكية المغربية التي تعد شريك الحلف الأطلسي منذ 1994.

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