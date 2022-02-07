زيارة عمل تقود رئيسة المفوضية الأوروبية لأول مرة إلى الرباط

2022-02-07 / 9:43 مساءً
0

تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، غدا الثلاثاء بزيارة إلى الرباط، ستجري خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة، وذلك حسب ما علم لدى مكتب المسؤولة الأوروبية.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه هي الزيارة الأولى لفون دير لاين إلى المغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية”

وأضاف أن “هذه الزيارة تندرج في سياق الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها”.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 في بروكسيل “الشراكة الأورو-مغربية من أجل ازدهار مشترك”.

ويتعلق الأمر بإطار قانوني جديد ينظم العلاقات الثنائية المتمحورة على أربع فضاءات مهيكلة، تتمثل في فضاء تقارب القيم، وفضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وفضاء المعرفة المشتركة، وفضاء التشاور السياسي والتعاون المتقدم في قضايا الأمن؛ كما تقوم على أساس محورين رئيسيين بطابع أفقي سيكونان، أيضا، موضوع إجراءات عملية محددة، ويتمثلان في التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، اللذين سيتعززان بشكل متبادل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المعارضة النيابية تؤكد على ضرورة صون التعددية السياسية

المعارضة النيابية تؤكد على ضرورة صون التعددية السياسية

2022-02-07 / 10:23 مساءً
Photo of فرق المعارضة : الحكومة تستخدم سلاح الوقت والسرية للتضييق على الرأي الآخر

فرق المعارضة : الحكومة تستخدم سلاح الوقت والسرية للتضييق…

2022-02-07 / 8:17 مساءً
Photo of مجلة دولية : منطقة الصحراء “تشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة

مجلة دولية : منطقة الصحراء “تشهد طفرة اقتصادية غير…

2022-02-07 / 7:39 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ عاهلة بريطانيا

الملك محمد السادس يهنئ عاهلة بريطانيا

2022-02-07 / 7:24 مساءً
Photo of الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس…

2022-02-07 / 5:50 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-02-07 / 4:30 مساءً
Photo of قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا

قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم…

2022-02-07 / 4:08 مساءً
Photo of قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها وصيانة هويتها

قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها…

2022-02-07 / 2:50 مساءً
Photo of الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

2022-02-07 / 2:41 مساءً
Photo of أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات الملك

أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات…

2022-02-07 / 1:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق