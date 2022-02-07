الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم “داعش-خرسان”

2022-02-07 / 9:28 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

كشف برنامج “المكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن مكافأة قد تبلغ 10 ملايين دولار لمن يوفر معلومات حول أحد قادة تنظيم “داعش – خرسان”.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن برنامج “المكافآت من أجل العدالة”، “سيوفر عشرة ملايين دولار لمعلومات قد تفضي للتعرف على أو تحديد موقع زعيم تنظيم داعش-خرسان، سناء الله غفاري، المعروف أيضا باسم شهاب المهاجر، بالإضافة إلى معلومات قد تفضي إلى اعتقال أو إدانة في أي دولة لأولئك المسؤولين عن هجوم 26 أغسطس 2021 الإرهابي في مطار كابل”.

وذكرت الخارجية الأميركية أن غفاري تم تعيينه من قبل “داعش” في يونيو عام 2020، لقيادة فرع التنظيم المعروف باسم “داعش-خرسان”، مؤكدة أن غفاري “مسؤول عن الموافقة على كافة عمليات ‘داعش-خرسان’ في أرجاء أفغانستان وتنسيق التمويل لتنفيذ العمليات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of Meta تحذر من إمكانية إغلاق “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا

Meta تحذر من إمكانية إغلاق “فيسبوك” و”انستغرام” في أوروبا

2022-02-07 / 9:15 مساءً
Photo of احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب في بعض المدارس

احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب…

2022-02-07 / 7:45 مساءً
Photo of ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

2022-02-07 / 6:54 مساءً
Photo of السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

2022-02-07 / 6:19 مساءً
Photo of تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

تطور جديد.. الأمن يحدد مكان الطفل فواز القطيفان

2022-02-07 / 5:18 مساءً
Photo of بعد حادثة الطفل ريان.. ولاية جزائرية تأمر الساكنة بتغطية الآبار

بعد حادثة الطفل ريان.. ولاية جزائرية تأمر الساكنة بتغطية…

2022-02-07 / 1:56 مساءً
Photo of تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول الموظفين

تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول…

2022-02-07 / 12:50 مساءً
Photo of أقارب الطفل “فواز القطيفان”: الخاطفون يهددون بقطع أصابعه

أقارب الطفل “فواز القطيفان”: الخاطفون يهددون بقطع أصابعه

2022-02-07 / 11:44 صباحًا
Photo of وفاة مصري جراء أزمة قلبية بعد خسارة منتخب بلاده أمام السنغال

وفاة مصري جراء أزمة قلبية بعد خسارة منتخب بلاده…

2022-02-07 / 9:22 صباحًا
Photo of إعصار قوي يضرب مدغشقر و يخلف قتلى و آلاف النازحين

إعصار قوي يضرب مدغشقر و يخلف قتلى و آلاف…

2022-02-06 / 11:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق