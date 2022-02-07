الإدارة الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات بشأن زعيم “داعش-خرسان”

هبة بريس _ وكالات

كشف برنامج “المكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن مكافأة قد تبلغ 10 ملايين دولار لمن يوفر معلومات حول أحد قادة تنظيم “داعش – خرسان”.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن برنامج “المكافآت من أجل العدالة”، “سيوفر عشرة ملايين دولار لمعلومات قد تفضي للتعرف على أو تحديد موقع زعيم تنظيم داعش-خرسان، سناء الله غفاري، المعروف أيضا باسم شهاب المهاجر، بالإضافة إلى معلومات قد تفضي إلى اعتقال أو إدانة في أي دولة لأولئك المسؤولين عن هجوم 26 أغسطس 2021 الإرهابي في مطار كابل”.

وذكرت الخارجية الأميركية أن غفاري تم تعيينه من قبل “داعش” في يونيو عام 2020، لقيادة فرع التنظيم المعروف باسم “داعش-خرسان”، مؤكدة أن غفاري “مسؤول عن الموافقة على كافة عمليات ‘داعش-خرسان’ في أرجاء أفغانستان وتنسيق التمويل لتنفيذ العمليات”.

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