وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور

2022-02-07 / 8:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد (إقليم ميدلت).

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، أن هذا الانقطاع، الذي يستغرق ثلاث ساعات، يروم إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وسيتم استئناف حركة السير الاعتيادية، يضيف المصدر، مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء، بالمناسبة، أنها تظل رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute”، الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17

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