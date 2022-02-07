إيطاليا ستقدم ملفها لاستضافة يورو

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم اليوم الإثنين 07 فبراير أنه أعلم نظيره الأوروبي “ويفا” برغبة بلاده في استضافة نهائيات كأس أوروبا 2032.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الكروية الإيطالية “في الأيام القليلة الماضية، أعرب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اهتمامه باستضافة يورو 2032”.

وتابع الاتحاد أنه يرغب في تحديث البنية التحتية للملاعب في أنحاء البلاد من أجل استضافة البطولة القارية، وبناء ملاعب جديدة وتحديث الحالية.

وأوضح الاتحاد نواياه قبل أكثر من شهر من الموعد النهائي لتقديم الملفات الذي وضعه الإتحاد الأوروبي في 23 مارس المقبل، على أن تقدم المشاريع النهائية لاستضافة البطولة بحلول أبريل من العام المقبل.

استضافت العاصمة روما أربع مباريات في كأس أوروبا الاخيرة التي أقيمت في صيف 2021 في 12 مدينة أوروبية والتي توجت إيطاليا بلقبها على حساب إنجلترا في النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن.

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