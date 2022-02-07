أخنوش : اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية شكلت فرصة لتعزيز فرص الاستثمار

هبة بريس _ الرباط

عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن ارتياحه لنتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي اجتمعت اليوم الاثنين بالدوحة، مؤكدا أنها شكلت فرصة لبحث تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين واستشراف الفرص الكبيرة المتاحة في في هذا المجال.

وقال أخنوش في تصريح صحفي في أعقاب الاجتماع، إن هناك آفاقا إيجابية للغاية للتعاون في شتى المجالات سيتم الاشتغال عليها بين حكومتي البلدين.

وثمن رئيس الحكومة الموقف الثابت والمؤيد لدولة قطر لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مبرزا أن الدوحة ما فتئت تتخذ مواقف إيجابية وواضحة بهذا الشأن.

وتابع أن الوفد المغربي حظي باستقبال من طرف أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وضم الوفد المغربي في أشغال اللجنة العليا المشتركة، كلا من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ومحمد مهدي بنسعيد ، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد ستري سفير المملكة لدى قطر.

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