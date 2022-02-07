احتجاجات في ولاية هندية ضد قرار يمنع ارتداء الحجاب في بعض المدارس

2022-02-07 / 7:45 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تظاهر مئات الأشخاص في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند اليوم الاثنين احتجاجا على قرار يمنع التلميذات المسلمات في بعض مدارس الولاية من ارتداء الحجاب.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يتظاهرون رافعين الأعلام الهندية في اثنتين على الأقل من مدن الولاية، في أحدث مسيرات احتجاجية على قرار منع ارتداء الحجاب في هذه المدارس.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا في الولاية إلى الالتماسات غدا الثلاثاء قبل أن تقرر ما إذا كانت ستلغي منع ارتداء الحجاب والسماح للتلميذات المحجبات بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وقالت مديرة المنظمة الإسلامية للفتيات في كارناتاكا، سمية روشان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن القرار “تمييزي بطبيعته ويتعارض مع الحقوق التي ينص عليها الدستور الهندي”.

واعتبرت أن منع ارتداء الحجاب هو “تعد على قرار شخصي يحق للتلميذات اتخاذه ولا يؤذي أحدا”.

وأمرت تلميذات مدرسة ثانوية عامة في ولاية كارناتاكا الشهر الماضي بعدم ارتداء الحجاب داخل المدرسة، واتبعت مدارس أخرى القرار نفسه لاحقا.

وعقب الاحتجاجات عمدت إحدى المدارس التي كانت قد منعت ارتداء الحجاب بالتراجع جزئيا عن قرارها، إذ سمحت للتلميذات المحجبات بالعودة إلى المدرسة بشرط أن يجلسن في صفوف منفصلة، بحسب الصحف المحلية.

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