الملك محمد السادس يهنئ عاهلة بريطانيا

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش.

وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه للملكة إليزابيث الثانية، وأصدق متمنياته بالصحة والسعادة لجميع أفراد الأسرة الملكية.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: “لقد تميزت الأعوام السبعون من عهد جلالتكم بإنجازات ملحوظة. فمنذ اعتلائكم العرش، خدمتم شعبكم بتفان راسخ أيا كانت الظروف. كما أبنتم عن حكمة كبيرة في كل ما قمتم به”

وأضاف الملك: “إن تفانيكم في أداء الواجب أكسب جلالتكم، من دون شك، حب وتقدير شعبكم”، كما نوهت البرقية بالعلاقات الديناميكية والمتنوعة التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدة أن “آفاق التعاون المستقبلي واعدة جدا

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