الملك محمد السادس يهنئ عاهلة بريطانيا

2022-02-07 / 7:24 مساءً
0
هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش.

وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه للملكة إليزابيث الثانية، وأصدق متمنياته بالصحة والسعادة لجميع أفراد الأسرة الملكية.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: “لقد تميزت الأعوام السبعون من عهد جلالتكم بإنجازات ملحوظة. فمنذ اعتلائكم العرش، خدمتم شعبكم بتفان راسخ أيا كانت الظروف. كما أبنتم عن حكمة كبيرة في كل ما قمتم به”

وأضاف الملك: “إن تفانيكم في أداء الواجب أكسب جلالتكم، من دون شك، حب وتقدير شعبكم”، كما نوهت البرقية بالعلاقات الديناميكية والمتنوعة التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدة أن “آفاق التعاون المستقبلي واعدة جدا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرق المعارضة : الحكومة تستخدم سلاح الوقت والسرية للتضييق على الرأي الآخر

فرق المعارضة : الحكومة تستخدم سلاح الوقت والسرية للتضييق…

2022-02-07 / 8:17 مساءً
Photo of مجلة دولية : منطقة الصحراء “تشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة

مجلة دولية : منطقة الصحراء “تشهد طفرة اقتصادية غير…

2022-02-07 / 7:39 مساءً
Photo of الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس…

2022-02-07 / 5:50 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-02-07 / 4:30 مساءً
Photo of قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا

قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم…

2022-02-07 / 4:08 مساءً
Photo of قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها وصيانة هويتها

قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها…

2022-02-07 / 2:50 مساءً
Photo of الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

2022-02-07 / 2:41 مساءً
Photo of أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات الملك

أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات…

2022-02-07 / 1:48 مساءً
Photo of وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

2022-02-07 / 10:53 صباحًا
Photo of بحضور أخنوش وبوريطة.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية

بحضور أخنوش وبوريطة.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية…

2022-02-07 / 10:33 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق