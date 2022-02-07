ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت
هبة بريس _ وكالات
لجأ 11 من نشطاء المناخ إلى لصق أجسادهم بالأسفلت على الطريق السريع الرئيسي بالعاصمة الألمانية برلين بهدف التعبير عن الاحتجاج، مما تسبب في اختناقات مرورية في ساعة الذروة.
و في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام ولخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية، وضع نشطاء “Last Generation الجيل الأخير” طعاما كان قد تم التخلص منه في صورة من صور الهدر على الطريق السريع إيه 100
وقال النشطاء في بيان إنه سيتم إغلاق المزيد من الطرقات و”سيكون هناك المزيد من الحصار في مدن ألمانية أخرى في وقت لاحق اليوم”.
وقالت الشرطة الألمانية إن 27 ناشطا شاركوا حتى الآن في عمليات إغلاق الطرق، 11 منهم لصقوا أنفسهم على الأسفلت، مبينة أنه يتم التحقق من هويات النشطاء وتتحقق مما إذا كان من الممكن وضعهم رهن الاحتجاز
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في الوقت الذي يموت فيه الناس بسبب جرعات اللقاح وفي الوقت الذي ينادي به جمهور العلماء واغلبهم بان اللقاح خطير او في احسن احواله ليس ذا مفعول يذكر لمقاومة الفيروسات التي لا يمكن التلقيح اصلا من اجلها لانها تتطور وتتعرض للطفرات… وبالرغم من المضاعفات الخطيرة التي أدى اليها اللقاح التجريبي كاننا لم نقتنع بعد بضرورة توقيف هذه المجازر ونريد اجبار الناس على التعرض للسم …نلاحظ أن الوزارة مصرة على فرضه فرضا ضد صحة المواطنين دونما قيد او شرط او اهتمام باية دعوة اخرى لتوقيفه …مع العلم ان الوفيات والمضاعفات الصحية للقاح في ارتفاع مهول …ماذا يعني الجواز؟! ان من لديه لا يعدي! او لا يمرض! او لن يتعرض لمضاعفات خطيرة!! كلا والف كلا انها سياسة خطيرة الغرض منها القضاء على ما تبقى من إنسانية الانسان …