ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

2022-02-07 / 6:54 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

لجأ 11 من نشطاء المناخ إلى لصق أجسادهم بالأسفلت على الطريق السريع الرئيسي بالعاصمة الألمانية برلين بهدف التعبير عن الاحتجاج، مما تسبب في اختناقات مرورية في ساعة الذروة.

و في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام ولخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية، وضع نشطاء “Last Generation الجيل الأخير” طعاما كان قد تم التخلص منه في صورة من صور الهدر على الطريق السريع إيه 100

وقال النشطاء في بيان إنه سيتم إغلاق المزيد من الطرقات و”سيكون هناك المزيد من الحصار في مدن ألمانية أخرى في وقت لاحق اليوم”.

وقالت الشرطة الألمانية إن 27 ناشطا شاركوا حتى الآن في عمليات إغلاق الطرق، 11 منهم لصقوا أنفسهم على الأسفلت، مبينة أنه يتم التحقق من هويات النشطاء وتتحقق مما إذا كان من الممكن وضعهم رهن الاحتجاز

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