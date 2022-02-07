السعودية تردم مئات الآبار بعد مأساة الطفل” ريان”

2022-02-07 / 6:19 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الأحد، ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، في ظل حملة دشنها مغردون سعوديون بعد مأساة الطفل المغربي ريان، الذي أخرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لخمسة أيام.

وجاء ردم هذه الآبار ضمن المرحلة الأولى لمشروع “البيئة” لردم الآبار المهجورة في كافة أنحاء المملكة “لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية”، حسبما أعلنت الوزارة.

وقالت الوزارة إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها، وخصصت الوزارة رقما هاتفيا ورابطا لذلك.

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