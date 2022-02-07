الباييس : التحام المغاربة في واقعة ريان أثار إعجاب العالم بأسره

2022-02-07 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تفاعلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية مع حادث الطفل ” ريان ” الذي توفي بعد مكوثه لأيام في قعر بئر حيث توقفت في تقرير لها عند ” الالتحام الكبير الذي أبان عليه المغاربة ”

وتوقفت الصحيفة عند كل المشاهد التي رافقت الحادث على مدى خمسة أيام من أجل انقاذ الطفل، قبل ان تشير الى توافد الالاف من مختلف مناطق المغرب من أجل تقديم المساعدة، والتكافل والتكاثف بين فرق الانقاذ .

وقالت الصحيفة الإسبانية أن حادثة ريان أظهر الجانب الأفضل في المغرب، وهو ما أستأثر باهتمام العالم بأسره، مما أدى إلى تدفق رسائل التضامن من مختلف البلدان ومن العديد من المشاهير، كلاعبي كرة القدم، إضافة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس.

.جدير بالذكر أن جثمان الطفل ريان قد تم تشييعه إلى مثواه الأخيرة في مقبرة دوار إغران ظهر اليوم الإثنين، وسط حشود كبيرة جاءت من مختلف مناطق المغرب لتشييع الراحل ذو الخمس سنوات فقط.

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