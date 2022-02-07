الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

2022-02-07 / 5:50 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، وذلك بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في دورتها ال33.

ومما جاء في البرقية “يسعدني أن أعبر لكم، وكذا لكافة أفراد الشعب السنغالي، عن تهانئي الحارة على الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني السنغالي، خلال المباراة النهائية للدورة ال33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت في الكاميرون”.

وأشاد جلالة الملك في هذه البرقية بأسود السنغال الذين تمكنوا، بفضل حزمهم ومثابرتهم والطابع النوعي للعبهم، من الظفر بكأس أمم إفريقيا وتسطير صفحة بطولية في تاريخ كرة القدم السنغالية، وهو ما شكل مصدر سعادة لمجموع الشعب السنغالي.

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