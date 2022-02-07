أكادير : تلميذة تتعرض لعضة كلب ومواطنون يطالبون التصدي للظاهرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نقلت تلميذة تدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بالجماعة الترابية ” الدراركة” شرق مدينة أكادير، الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي، لتلقي الاسعافات الاولية ومعالجة جروح تعرضت لها من طرف كلب ضال.

وكانت التلميذة الضحية، قد هاجمتها مجموعة من الكلاب الضالة بالقرب من إحدى التجزئات السكنية على مستوى تراب الجماعة المذكورة، إنتهى بتعرضها لعضة وجروح عميقة من مخالب كلب ضال.

الحادث دفع بالمواطنين من جديد الى مطالبتهم المسؤولين، بضرورة الاستعجال في وضع خطة لمحاربة الكلاب الضالة، نظرا لما تشكله من خطر على السلامة الجسدية للمواطنين.

كما أن الحادث يرجع بالاكاديريين الى السنوات القليلة الماضية، حينما تسبب كل ضال مسعور هاجم أحد حراس فندق مصنف بكورنيش اكادير، إنتهى بوفاته، كما شهد حي السلام كذلك حادث مماثل بعدما حاول كلب ضال سرقة طفل رضيع، لولا تدخل والدته وبعض المارة لانتهى بدوره بمأساة حقيقية .

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