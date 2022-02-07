أكادير : تلميذة تتعرض لعضة كلب ومواطنون يطالبون التصدي للظاهرة
نقلت تلميذة تدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بالجماعة الترابية ” الدراركة” شرق مدينة أكادير، الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي، لتلقي الاسعافات الاولية ومعالجة جروح تعرضت لها من طرف كلب ضال.
وكانت التلميذة الضحية، قد هاجمتها مجموعة من الكلاب الضالة بالقرب من إحدى التجزئات السكنية على مستوى تراب الجماعة المذكورة، إنتهى بتعرضها لعضة وجروح عميقة من مخالب كلب ضال.
الحادث دفع بالمواطنين من جديد الى مطالبتهم المسؤولين، بضرورة الاستعجال في وضع خطة لمحاربة الكلاب الضالة، نظرا لما تشكله من خطر على السلامة الجسدية للمواطنين.
كما أن الحادث يرجع بالاكاديريين الى السنوات القليلة الماضية، حينما تسبب كل ضال مسعور هاجم أحد حراس فندق مصنف بكورنيش اكادير، إنتهى بوفاته، كما شهد حي السلام كذلك حادث مماثل بعدما حاول كلب ضال سرقة طفل رضيع، لولا تدخل والدته وبعض المارة لانتهى بدوره بمأساة حقيقية .
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الكلاب الضالة تهزم مجلس بلدية سلوان
لازالت ساكنة سلوان التي تبعد عن مدينة الناظور بـ 12 كيلومترا ، تعيش مأساتها في صمت رهيب نتيجة الانتشار المهول للكلاب الضالة بمختلف شوارعها و ازقتها و مؤسساتها العمومية، حتى اضحى معه الامر يثير التقزز في نفسية الساكنة ، ويشكل خطرا كبيرا على فلذات الاكباد خاصة في هـذه الظروف حيث يكثر مرض الكلاب الضالة .
هذا الوضع الكارثي و المخيف أصبح يثير ساكنة سلوان ويطرح العديد من الأسئلة و علامات الاستفهام حول الاسباب التي جعلت مجلس سلوان يترك العنان للكلاب الضالة ، فقد تم القضـاء على القطيع ، ولكـن دائمـا يترك البعض منها للتوالد ، حيث تنتشر دوريات من الكلاب الضالة بمختلف ألوانها وأصنافها المرعبة، فارضة نوعا من حظر التجوال خاصة خلال الفترة الليلية التي تزداد فيها هذه الأخيرة عدوانية وتسلطا، مخلفة نوعا من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين خاصة منهم المتوجهين في الصباح الباكر إلى مقرات عملهم وكذا التلاميذ فضلا عن المترددين على المساجد لأداء صلاة الفجر.
مواطنون متضررون ، يناشدون ويطالبون ويتوسلون الجهات المعنية على تدبير الشأن المحلي البحث عن مقاربة جديدة تقيهم شر هذا الخطر القائم محذرين من بطشها ومهاجمتها لفلذات أكبادهم، ناهيك عن حالة الإزعاج الدائمة التي يسببها نباحها المتواصل طيلة الليل.