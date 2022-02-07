صورة تعبيرية

فاجعة في تيفلت.. وفاة طفل غرقا في بئر

2022-02-07 / 4:44 مساءً
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هبة بريس - تيفلت

اهتز ساكنة دوار السبت، بجماعة مقام الطلبة بقيادة سيدي عبد الرزاق، اقليم تيفلت، اليوم الإثنين، على وقع فاجعة وفاة طفل غرقا في بئر.

وحسب مصدر محلي، فقد سقط الطفل البالغ من عمره 6 سنوات، صباح يومه الإثنين في بئر مملوء بالماء ويبلغ عمقه حوالي 50 مترا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، مشيرا إلى أن مصالح السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.

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‫2 تعليقات

  1. مع كامل احترامي للإنسانية لكن الاباء تتحمل المسؤولية الكاملة في سقوط أطفالهم في الآبار.كيف يعقل ان يتركوا أطفالهم في الخارج بلاحراسة والخطر يحيط بهم؟

  2. و كذلك يجيب فتح التحقيق في واقعة ريان لان لايعقل لطفل لخمس سنوات ان يقع في البير ين كلنو الاب و الام في ذالك الوقت و اليئر يقع في الضيعة العائيلة و لهذا يجيب التحقيق و التحقيق .

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