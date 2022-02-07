فاجعة في تيفلت.. وفاة طفل غرقا في بئر

هبة بريس - تيفلت

اهتز ساكنة دوار السبت، بجماعة مقام الطلبة بقيادة سيدي عبد الرزاق، اقليم تيفلت، اليوم الإثنين، على وقع فاجعة وفاة طفل غرقا في بئر.

وحسب مصدر محلي، فقد سقط الطفل البالغ من عمره 6 سنوات، صباح يومه الإثنين في بئر مملوء بالماء ويبلغ عمقه حوالي 50 مترا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، مشيرا إلى أن مصالح السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي حلوا على عجل بعين المكان، حيث تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.

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