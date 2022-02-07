الحكومة

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-02-07 / 4:30 مساءً
0
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون المتعلق بالمتاحف.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس…

2022-02-07 / 5:50 مساءً
Photo of قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا

قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم…

2022-02-07 / 4:08 مساءً
Photo of قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها وصيانة هويتها

قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها…

2022-02-07 / 2:50 مساءً
Photo of الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

2022-02-07 / 2:41 مساءً
Photo of أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات الملك

أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات…

2022-02-07 / 1:48 مساءً
Photo of وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

2022-02-07 / 10:53 صباحًا
Photo of بحضور أخنوش وبوريطة.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية

بحضور أخنوش وبوريطة.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية…

2022-02-07 / 10:33 صباحًا
Photo of بوريطة: “توجيهات الملك بعدم الرد على التصريحات الديبلوماسية الجزائرية”

بوريطة: “توجيهات الملك بعدم الرد على التصريحات الديبلوماسية الجزائرية”

2022-02-06 / 9:58 مساءً
Photo of بتعليمات من الملك.. المغرب يدعم ترشيح السعودية لاحتضان “إكسبو 2030”

بتعليمات من الملك.. المغرب يدعم ترشيح السعودية لاحتضان “إكسبو…

2022-02-06 / 9:42 مساءً
Photo of بابا الكنيسة الكاثوليكية: “من الجميل أن نرى شعب المغرب كله متماسك لإنقاذ طفل”

بابا الكنيسة الكاثوليكية: “من الجميل أن نرى شعب المغرب…

2022-02-06 / 7:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق