هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون المتعلق بالمتاحف.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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