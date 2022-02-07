الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

قطر تنوه بدور الملك في تثبيت دعائم التنمية والسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا

2022-02-07 / 4:08 مساءً
0
هبة بريس

نوهت قطر بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء .

وأكد محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية القطرية، التي انعقدت اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن الجانبين جددا كذلك “التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية ، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية ، على أسس من التضامن والتعاون الملموس ، وتعزيز التجارب الناجحة ، والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية ، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها” ، وشددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية .

وخلال الاجتماع نوه الجانب المغربي ، بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى ، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة “تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل رزانة وحكمة”.
وثمنت اللجنة الخطوات الهامة الني قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ودعت إلى الاسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية.

وضم الوفد المغربي الذي شارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي ، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا

الملك يهنئ الرئيس السنغالي بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس…

2022-02-07 / 5:50 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-02-07 / 4:30 مساءً
Photo of قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها وصيانة هويتها

قطر تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس وسكانها…

2022-02-07 / 2:50 مساءً
Photo of الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

الدوحة تجدد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

2022-02-07 / 2:41 مساءً
Photo of أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات الملك

أمير دولة قطر يستقبل أخنوش.. والأخير ينقل له تحيات…

2022-02-07 / 1:48 مساءً
Photo of وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

2022-02-07 / 10:53 صباحًا
Photo of بحضور أخنوش وبوريطة.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية

بحضور أخنوش وبوريطة.. بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية…

2022-02-07 / 10:33 صباحًا
Photo of بوريطة: “توجيهات الملك بعدم الرد على التصريحات الديبلوماسية الجزائرية”

بوريطة: “توجيهات الملك بعدم الرد على التصريحات الديبلوماسية الجزائرية”

2022-02-06 / 9:58 مساءً
Photo of بتعليمات من الملك.. المغرب يدعم ترشيح السعودية لاحتضان “إكسبو 2030”

بتعليمات من الملك.. المغرب يدعم ترشيح السعودية لاحتضان “إكسبو…

2022-02-06 / 9:42 مساءً
Photo of بابا الكنيسة الكاثوليكية: “من الجميل أن نرى شعب المغرب كله متماسك لإنقاذ طفل”

بابا الكنيسة الكاثوليكية: “من الجميل أن نرى شعب المغرب…

2022-02-06 / 7:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق