خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 553 تلميذا وتغلق 5 مؤسسات تعليمية

2022-02-07 / 4:02 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات التعليمية، خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 05 فبراير 2022.

وذكرت النشرة الأسبوعية للوزارة، أن عدد الحالات المسجلة خلال الفترة المذكورة بلغت 553 حالة، مشيرة إلى أن عدد المؤسسات التعليمية المغلقة تتمثل في 5 مؤسسات بكل من جهتي الشرق وفاس مكناس.

وأضاف ذات المصدر، أن عدد الفصول التعليمية المغلقة بلغت 27 فصلا موزعا على 4 جهات، ولم يتم تسجيل إغلاق أي من مؤسسة للبعثات الأجنبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوعياش تدعو لتحصين الجامعات من العنف القائم على النوع

بوعياش تدعو لتحصين الجامعات من العنف القائم على النوع

2022-02-05 / 5:02 مساءً
Photo of “التعليم” تعلن عن تنظيم مسابقة “MédiaScol 2022”

“التعليم” تعلن عن تنظيم مسابقة “MédiaScol 2022”

2022-02-04 / 10:35 صباحًا
Photo of الوزير ميراوي: المغرب يولي أهمية كبرى لتعزيز تعاونه مع “اليونسكو”

الوزير ميراوي: المغرب يولي أهمية كبرى لتعزيز تعاونه مع…

2022-02-01 / 4:05 مساءً
Photo of إعادة الثقة بين المدارس الخاصة و أولياء الأمور تدفع الوزارة الوصية للتدخل

إعادة الثقة بين المدارس الخاصة و أولياء الأمور تدفع…

2022-02-01 / 3:08 مساءً
Photo of المغرب يشارك في رئاسة مؤتمر دولي حول الاعتراف بشهادات التعليم العالي

المغرب يشارك في رئاسة مؤتمر دولي حول الاعتراف بشهادات…

2022-02-01 / 1:42 مساءً
Photo of بنموسى يرأب الصدع و يقرب وجهات النظر بين وزارته و أساتذة التعاقد

بنموسى يرأب الصدع و يقرب وجهات النظر بين وزارته…

2022-02-01 / 10:58 صباحًا
Photo of جهة طنجة تطوان الحسيمة في مقدمة إصابات كورونا بالمؤسسات التعليمية

جهة طنجة تطوان الحسيمة في مقدمة إصابات كورونا بالمؤسسات…

2022-01-31 / 1:29 مساءً
Photo of خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 3287 تلميذا وتغلق 159 مؤسسة تعليمية

خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 3287 تلميذا وتغلق 159…

2022-01-31 / 12:49 مساءً
Photo of حكومة أخنوش تعفي الطلبة من فوائد قروض تمويل الدراسة داخل و خارج المغرب

حكومة أخنوش تعفي الطلبة من فوائد قروض تمويل الدراسة…

2022-01-27 / 5:06 مساءً
Photo of “الإتفاق المرحلي” .. نقابة ترفض اتفاق بنموسى وتعتبره “هشّاً”

“الإتفاق المرحلي” .. نقابة ترفض اتفاق بنموسى وتعتبره “هشّاً”

2022-01-26 / 8:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق