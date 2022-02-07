خلال 5 أيام.. كورونا تصيب 553 تلميذا وتغلق 5 مؤسسات تعليمية

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات التعليمية، خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 05 فبراير 2022.

وذكرت النشرة الأسبوعية للوزارة، أن عدد الحالات المسجلة خلال الفترة المذكورة بلغت 553 حالة، مشيرة إلى أن عدد المؤسسات التعليمية المغلقة تتمثل في 5 مؤسسات بكل من جهتي الشرق وفاس مكناس.

وأضاف ذات المصدر، أن عدد الفصول التعليمية المغلقة بلغت 27 فصلا موزعا على 4 جهات، ولم يتم تسجيل إغلاق أي من مؤسسة للبعثات الأجنبية.

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