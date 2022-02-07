مقبرة الزاوية.. محج الآلاف لإلقاء نظرة الوداع على جثمان ريان
هبة بريس من شفشاون
وري جثمان الطفل ريان الثرى ظهر اليوم بقريته إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون و بالضبط بمقبرة الزاوية وسط إجراءات أمنية مشددة.
و اختارت أسرة أورام دفن الطفل ريان بمقبرة الدوار التي تحتضن قبور عدد من أفراد نفس الأسرة، ليكون مستقر ريان النهائي بجانب عدد من أفراد العائلة الذين قضوا نحبهم.
و شيع عدد كبير من الحاضرين جثمان الطفل ريان لمثواه الأخير وسط الدعاء الممزوج بالدموع حزنا على رحيل طفل شغل بال العالم بأسره في الأيام الماضية.
و غصت مقبرة الزاوية و دوار أسرة الراحل ريان بالمواطنين الذين حجوا لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الصغير الذي قضى نحبه بعد خمسة أيام من سقوطه في قعر بئر خرج منه جثة هامدة.
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18 تعليقات
إنه لامر عجيب في اللحظات الأخيرة التي يولرا فيها جثمان الفقيد حيث كانت جنازة مهيبة بحضور شخصيات وازنة من المجتمع المدني وكذا العسكري…
موت الطفل ريان ترك في نفوسنا صدمة قوية حيث احيا فينا مبدؤ التآخي والتعايش السلمي بين الأمة الإسلامية.. ونتمنى موته ان يكون عبرة محليا وطنيا وعالميا…
اللهم أرحم ريان وارحم أطفال المسلمين اجمعين… والسؤال المطروح هو : ماذا بينك وبين الله كي يتوافد عليك حشود من المواطنين وطنيا وعالميا..حيث أصبحت حديث كل اعلامي أجنبي على الصعيد العالمي والعربي….
ريان البطل الصغير الذي دخل قلوب المغاربة خارج الوطن وداخله.. أصبحت روايته تذكر على الصعيد العالمي والعربي. وذكرت بعض الصحف قضية ريان على لسان كل عربي واجنبي العبرة التي تركها ريان في في قلوب العالم بأكمله..
يا حي يا قيوم برحمتك احم هذا الطفل البريئ والذي حرك مشاعر العالم بأكمله بحبه ببرائته..وسع مدخله واكرم نزله يآ أرحم الراحمين إن لله وإن إليه راجعون..
لل ما أعطى وما أخذ رحم الله صغيرنا ريان واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
سبحان الله العظيم طفل لم يتجاوز الخمس سنوات كان معجزة من الله لكي يلحم ويوحد القلوب ويجمع الخصوم رحمه الله وجعله طيرا من طيور الجنة
رحمة الله عليك ريان وجدت العالم وتركت حب الإنسانية وزرعت روح الاخلاق النبيلة فيما بيننا
لاحضنا غياب الوفد الحكومي الذي لا يذهب سوى لجنازة الممثلين والممثلا
تركت حبا وزرعته في قلوبنا حتى تعجب فيك الصغير والكبير وكانت جنازتك مهيبة
كم من ريان في المغرب يعاني من الفقر والحوت وكثرة الأمراض ما علينا قوله
طائر من طيور الجنة حزنا على فراقك عزيزي الصغير لما عاينيته من ظلمة في البئر لا ماوى لا ماكل . وكنت حديث العالم اجمع الكل منشغل بك والقنوات الإعلامية رحمة الله تعالى عليك
نتمنى ان يكون 5 فبراير عيد التضامن العالمي بين الشعوب والأمم واحياء الروابط الدينية ..
أنا ولد الدوار اشكر كل الشعوب العربية والغربية التي وقفت معنا طيلة فترة الأيام المؤلمة التي خلفت حزنا عميقا في نفوس المغاربة…واشكر بالخصوص اشقائنا المصرين والجزائريين والسعوديين والمغاربة من طنجة إلى كويرة الكل ساهم معنا فهذا ابنهم ..فجزاهم الله خيرا على مافعلوه مهنا ..رحمك الله يا بطل ربان وتغمد الله روحك الطاهرة الزكية برحمته الواسعة إنك أنت السميع العليم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
لن ننساك يا ريان الى جنات الخلد انت واطفال سوريا والعراق وفلسطين واليمن مع لقاء الله ..
اللهم ارحمه واجعله قبره روضة من رياض الجنة وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
لقد حج الجميع اليوم الى دوار تمروت ليحظروا مراسيم تشييع جثمان الفقيد الطفل ريان الصغير الذي ترك حزنا عميقا في نفوس المغاربة والعالم العربي والغربي بصفة عامة ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وطائر الجنة يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب…
تعاطفى الجميع مع أسرة ريان منهم ملوك ورؤساء الدول العربية والغربية من كل انحاء العالم ونجوم رياضيين صغار كبار ماديا ومعنويا حيت في المسجد الاقصى رفعت الدعوات الى بطل ربان لأن ريان خلف حزنا شديدا في نفوس العالم …ولكن ريان ترك بصمة رائعة جدا حيت جمع بين العالم بأكمله بالتسامح واعطى صورة الإسلام في العالم فأنت ياربان لازلت حيا معنا في بيوتنا وقلوبنا ولن ننساك ابدا ستظل بين الأجيال الصاعدة تحكى…جعلك الله طائر الجنة يارب يارب اللهم امين يارب.