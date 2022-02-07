مقبرة الزاوية.. محج الآلاف لإلقاء نظرة الوداع على جثمان ريان

2022-02-07 / 3:21 مساءً
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هبة بريس من شفشاون

وري جثمان الطفل ريان الثرى ظهر اليوم بقريته إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون و بالضبط بمقبرة الزاوية وسط إجراءات أمنية مشددة.

و اختارت أسرة أورام دفن الطفل ريان بمقبرة الدوار التي تحتضن قبور عدد من أفراد نفس الأسرة، ليكون مستقر ريان النهائي بجانب عدد من أفراد العائلة الذين قضوا نحبهم.

و شيع عدد كبير من الحاضرين جثمان الطفل ريان لمثواه الأخير وسط الدعاء الممزوج بالدموع حزنا على رحيل طفل شغل بال العالم بأسره في الأيام الماضية.

و غصت مقبرة الزاوية و دوار أسرة الراحل ريان بالمواطنين الذين حجوا لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الصغير الذي قضى نحبه بعد خمسة أيام من سقوطه في قعر بئر خرج منه جثة هامدة.

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