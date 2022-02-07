في جو مهيب.. المغاربة يشيعون جثمان الطفل ريان لمثواه الأخير

2022-02-07 / 3:05 مساءً
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هبة بريس من شفشفاون

بحضور عدد كبير من المواطنين، تم ظهر اليوم تشييع جثمان الطفل الراحل ريان لمثواه الأخير بمقبرة الدوار الذي تقطن به أسرة أورام.

و صلى المئات من الحاضرين صلاة الجنازة على الطفل ريان الذي قضى نحبه و هو عالق داخل بئر لمدة خمسة أيام قبل أن يتم انتشاله.

و شيع جمع من المواطنين جثمان ريان في جو جنائزي مهيب، حيث ردد الجميع الأدعية و التكبير و عبارات المواساة راجين من العلي القدير أن يرحم الصغير و يلهم أهله الصبر و السلوان.

وداعا ريان، بهاته العبارة الممزوجة بالدموع تم دفن جثة ريان الذي شد أنظار العالم طيلة الأيام الأخيرة، رحل ريان لكنه سيظل في القلوب و الذاكرة للأبد.

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تعليق واحد

  1. المغرب يزهر بحاله و نسائه الاخلاق العالية و الروح النقية
    لكن لا يملك سياسيين أكفاء
    السياسيين بالمغرب يعتبرون معاول للتخريب لا الإصلاح
    المغرب ضيع على نفسه فرص الوصول إلى القمة كدولة جد جد متقدمة بوجود سياسيين يفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح المجتمع ككل

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