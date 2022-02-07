في جو مهيب.. المغاربة يشيعون جثمان الطفل ريان لمثواه الأخير

2022-02-07 / 3:05 مساءً
0
هبة بريس من شفشفاون

بحضور عدد كبير من المواطنين، تم ظهر اليوم تشييع جثمان الطفل الراحل ريان لمثواه الأخير بمقبرة الدوار الذي تقطن به أسرة أورام.

و صلى المئات من الحاضرين صلاة الجنازة على الطفل ريان الذي قضى نحبه و هو عالق داخل بئر لمدة خمسة أيام قبل أن يتم انتشاله.

و شيع جمع من المواطنين جثمان ريان في جو جنائزي مهيب، حيث ردد الجميع الأدعية و التكبير و عبارات المواساة راجين من العلي القدير أن يرحم الصغير و يلهم أهله الصبر و السلوان.

وداعا ريان، بهاته العبارة الممزوجة بالدموع تم دفن جثة ريان الذي شد أنظار العالم طيلة الأيام الأخيرة، رحل ريان لكنه سيظل في القلوب و الذاكرة للأبد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الباييس : التحام المغاربة في واقعة ريان أثار إعجاب العالم بأسره

الباييس : التحام المغاربة في واقعة ريان أثار إعجاب…

2022-02-07 / 6:09 مساءً
Photo of تسجيل 721 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 721 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-07 / 4:47 مساءً
Photo of وفاة الطفل ريان.. “اليونيسيف” تنوه ب”الرحلة البطولية” لإنقاذ “أيقونة الطفولة”

وفاة الطفل ريان.. “اليونيسيف” تنوه ب”الرحلة البطولية” لإنقاذ “أيقونة…

2022-02-07 / 4:35 مساءً
Photo of مقبرة الزاوية.. محج الآلاف لإلقاء نظرة الوداع على جثمان ريان

مقبرة الزاوية.. محج الآلاف لإلقاء نظرة الوداع على جثمان…

2022-02-07 / 3:21 مساءً
Photo of الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 42 في المائة

الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 42…

2022-02-07 / 2:13 مساءً
Photo of بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.. آلاف المغاربة يحجون لإغران لتشييع جثمان ريان

بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.. آلاف المغاربة يحجون لإغران…

2022-02-07 / 1:29 مساءً
Photo of جنازة الطفل ريان.. السلطات تقيم مصلى وتنصب الخيام لاستقبال المعزين

جنازة الطفل ريان.. السلطات تقيم مصلى وتنصب الخيام لاستقبال…

2022-02-07 / 1:15 مساءً
Photo of لمرابط: استمرار تراجع موجة “أوميكرون” وطنيا

لمرابط: استمرار تراجع موجة “أوميكرون” وطنيا

2022-02-07 / 12:54 مساءً
Photo of بعد فاجعة الطفل “ريان”.. هل يصدر قرار باغلاق الابار المهجورة؟

بعد فاجعة الطفل “ريان”.. هل يصدر قرار باغلاق الابار…

2022-02-07 / 12:15 مساءً
Photo of ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2022-02-07 / 11:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق