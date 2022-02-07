بالفلتر.. بكاء مشاهير السوشل ميديا على الطفل “ريان” و آخرون يستنكرون

2022-02-07 / 2:27 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استغرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة ظهور بعض المشاهير و هم يبكون في مقاطع فيديو دون أن ينسون استعمال “الفلتر” مع الحفاظ على ظهورهم في كامل أناقتهم.

و تعجب الكثير لهذه الظاهرة التي طغت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أضحى لايستطيع أي “مشهور” أن يتفاعل مع قضية دون اللجوء إلى استعمال الفلتر و التأكد من جمال مظهره .

و في هذا الصدد اعتبر بعض النشطاء أن مجرد التفكير في التصوير أثناء البكاء هي فكرة لا يمكن تقبلها، مشيرين أنها طريقة مثل غيرها لجلب الانتباه و تحقيق “البوز”.

و تعليقا على الموضوع، عمدت بطلة شمس العشية الفنانة سلوى زرهان على الاعراب عن استنكارها الشديد لهذه التصرفات قائلة :” لا احاكم النوايا خصوصا في حالات الحزن لكن استغرب فعلا استغرب بل امتعض كيف يصنع البعض سطوريات ليبكي”.

و تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة سلوى حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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