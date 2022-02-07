ابتسام بطمة تعلن تبرعها لعائلة ريان و تناشد المحسنين للتبرع
على خطى شقيقتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، أعلنت عارضة الأزياء ابتسام بطمة تبرعها بمبلغ مالي لعائلة الطفل ريان.
و نشرت ابتسام عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” تدوينة جاءت كالتالي: “السلام عليكم و رحمة الله، الله يرحم ولدنا ريان ولد كاع المغاربة و حتى انا قررت نساهم فالحملة التضامنية بمبلغ مادي لعائلة حبيبي ريان و الله يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا”.
و واصلت تدوينتها :” الصدقة خاصها تكون مستورة نعم و لكن رسالتي لكل ميسور حال أن يساهم معنا في هذه الحملة التضامنية و لو بالقليل لعائلة ابننا ريان “.
و أضافت قائلة :”فضلا و ليس أمرا … و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا و يجعلها في ميزان حسناتكم، مبغيناش الهضرة رجاء مبغيناش سطوريات و بلا بلا بغينا المفيد و شكرا”.
و يشار أن شقيقتها دنيا سبق أن أعلنت عبر نفس المنصة عن تضامنها مع عائلة الطفل و تبرعها لهم بمبلغ مالي مهم، و كذلك اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي الاتحاد السعودي تبرع بمنزل مجهز بالكامل
3 تعليقات
شكون هاد ابتسام بطمة? ومنين كتحصل على المال باش تصدق منه?
Elles veulent faire le beuz comme toujours il ya des milliers comme la famille de rayan et pas loin de chez eux à la place de gaspiller l argent pour se faire belle
شكرآ لجميع للشعب المغربي على المحسنين وفي مقدمتهم محمد السادس لا كن اي هو اخنوش ووزير الداخلية والله .برحمته.وتحية لجميع للدول الصديقة على.تضمنها.وسبحان ماعدا.خاوة خاوة.00