بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.. آلاف المغاربة يحجون لإغران لتشييع جثمان ريان

هبة بريس من شفشفاون

بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة الاحترازية بكل مداخل منطقة إغران ضواحي شفشاون، غير أن هذا الأمر لم يحل من رغبة عشرات المئات من المواطنين المغاربة الراغبين في حضور مراسيم جنازة الطفل الراحل ريان.

وشرعت حشود المواطنين في التوافد على منطقة اغران منذ ساعات الصباح الأولى و هي تترقب وصول الموكب الجنائزي للطفل الراحل ريان.

و احتشد عدد كبير من المغاربة بالمكان الذي خصصته السلطات بالقرب من المنطقة التي سيوارى فيها جثمان ريان الثرى، و ذلك قبل ساعات من حلول سيارة نقل الأموات التي ستقل ريان لمثواه الأخير.

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