جنازة الطفل ريان.. السلطات تقيم مصلى وتنصب الخيام لاستقبال المعزين

هبة بريس من شفشاون

شيدت السلطات المحلية بدوار إغران إقليم شفشاون، منذ صباح يومه الاثنين، عددا من الخيام لاستقبال وفود المعزين القادمين لجنازة الطفل ريان.

وعاينت هبة بريس، إقامة السلطات لمصلى بالدوار للصلاة على جثمان الطفل ريان ظهر يومه الإثنين.

كما وصلت من الساعات الأولى تعزيزات أمنية مكثفة من عناصر للدرك الملكي والقوات المساعدة التي تستعد لتأمين المكان خلال مراسيم الجنازة.

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