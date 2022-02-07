جنازة الطفل ريان.. السلطات تقيم مصلى وتنصب الخيام لاستقبال المعزين
هبة بريس من شفشاون
شيدت السلطات المحلية بدوار إغران إقليم شفشاون، منذ صباح يومه الاثنين، عددا من الخيام لاستقبال وفود المعزين القادمين لجنازة الطفل ريان.
وعاينت هبة بريس، إقامة السلطات لمصلى بالدوار للصلاة على جثمان الطفل ريان ظهر يومه الإثنين.
كما وصلت من الساعات الأولى تعزيزات أمنية مكثفة من عناصر للدرك الملكي والقوات المساعدة التي تستعد لتأمين المكان خلال مراسيم الجنازة.
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18 تعليقات
عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم اجعله شفيعا لولديه؛ واجمعنا معه في جناتك النعيم.ان لله وإن إليه راجعون …
في جو جنائزي وصل جثمان الطفل ريان إلى مسقط رأسه استقبلته حشودا غفيرا من المعزين لاسرة الفقيد..ولكن ريان لم يمت أنه حيا في قلوبنا راسخا لن يموت سيظل حبه..ولكن قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون.
إنها النظرة الأخيرة على الطفل ريان ولكن ليس النظرة الأخيرة على قلوبنا سيظل حيا في نفوسنا وقلوبنا هذآ الطفل البرئ الذي استطاع جمع وشمل الأسر المغربية وكذا العربية الإسلامية فجزاه الجنة يآرب وطائرا من طيور الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
ريان دخلت بيوت العالم بأكمله بقصتك المؤلمة ولكن ياريان انت لازلت وستظل في قلوب المغاربة والعالم رسخا تذكر روايتك الحقيقية بين الأجيال القادمة …انت حيا معنا .. وليس ميتا ..جثتك هي من ماتت اما روحك الطاهرة الزكية فهي معنا ورفعت الى رب السموات لتكون طائر الجنة يارب يارب يارب.
لقد افتقدك دوارك ياريان بعدما كنت انت المضيئ به ؛. اصبح الدوار في حلكة الظلام…بفراقك عنا .سميته دوار بدون ريان… إنها اجواء جنازتك مرهبة الكل ينتظر النظرة الأخيرة؛ لوداع ريان.. ريان انت لن تترك دوار ستظل دائما وابدا معنا ..وكل طفل صغير يتذكرك…..
هناك في قرية جبلية النائية في قمم جبال الريف كانت العيون مشدودة إلى جب حيت يقبع ريان الصغير كان يتمسك بالحياة ويصارع الموت…وفوق الارض قلوب تناجي تتضرع من أجل ريان ولكن قاد القدر أن يأخذ ريان إلى أحضان امهاته في الحنة .. ريان قصتك لم تنتهي بعد ستظل بين القراء.. والمفكرين والعلماء تركت بصمة رائعة جدا في نفوس العالم بأكمله رحمك الله يا بطل ربان وتغمد الله روحك الطاهرة الزكية برحمته الواسعة وجعلك طائر الجنة يارب يارب..
خمسة سنوات من عمرك يا ريان ستنتهي بخمسة أيام في جوف ثقب مظلم؛ رغم انفاسك ياريان ظلت تقاوم وتصمد لكن استحالت في جب عاتم فاستسلمت..ولكن كن على يقين ان جميع الدول العربية والغربية كانوا يتابعون قصتك المؤلمة وكل الدعوات الأمة الإسلامية باكملها كانت تصلك ياريان لقد خلف موتك حزنا عميقا في نفوس العالم بأكمله ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه نحبك يا ريان تركت قلوبا تتقطع ودموعا تسيل وتركت بصمة رائعة جدا في نفوس الشعب المغربي بصفة عامة والعالم بصفة خاصة …روايتك ستحكى للاطفال الصغار كل يوم قبل نومهم…..اكملوا الرواية……..
كل الدعوات الأمة الإسلامية باكملها تدعوا لك بالرحمة؛ وهمسات الأمهات في صلواتهن تدعوا لك يا ريان …بقدر جفاف هذآ البئر جفت دموع أمه المكسورة والمجروحة قلبا حزنا؛ ونطلب من الله تعالى ان يخفف عنها… إن لله وإن إليه راجعون.
حب المغاربة والدول العربية والغربية العابر لكل الآباء و الأمهات في كل بقعة من هذآ العالم برهنه ذالك في الحشد ال جنازتك ياريان انت تركت هذآ الحب والتسامح والمحبة بين قلوب العالم بأكمله رحمك الله يا صغيري وجعلك طائر الجنة يارب..
محنتك ياريان جعلت الكل يحرك الجبال من اجلك؛ هدموا الصخور وقاوموا قساوة تضاريس بلدتك جربوا كل الخطط لرؤيتهم انك حيا ولكن القدر فوق كل شيء.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إنها إنسانية لاتنسى مدى الحياة. تشكراتنا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير..
سبحان الله كان يصارع الموت من أجل إخراجه من الحفرة وها هو الآن يرجع إلى حفرة قبره ليضعوه فيها … ولكن قدر الله ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
تشكراتنا إلى كل من ساهم في تشريع جنازته من جيران ومن أمن ومن طباخين ومن الإعلاميين والصحفيين والمسؤولين جزاهم آلله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم يارب.. هذه روح وطنية بامتياز…
كان املنا يا ريان ان ننقذك وترجع إلى أحضان أمك المكسورة والمجروحة قلبا ولكن سعى القدر أن يأخذ منا يا ريان .. سنظل مسجلا في تاريخ المغرب بل على أنحاء العالم بأكمله بقصتك المؤلمة التي خلفت حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا..ولكن تركت بصمة رائعة جدا في جمع الشمل المغاربي والعربي…رحمك الله يا بطل ربان وتغمد الله روحك الطاهرة الزكية برحمته الواسعة وجعلك طائر الجنة يارب.
يعرف المغاربة بكرمهم وجودهم في الأزمات المؤلمة.. وهذه من شيم الأخلاق الحميدة التي يوصف بها المغاربة…
اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وصبر اهله الصبر والسلوان لهذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون….ستبقى دائما وابدا في قلوبنا راسخا يا ملاك الحب والتسامح الي رسخته في قلوب المغاربة…والعالم…
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام… هذآ مصير الإنسانية.. رحم الله الطفل ريان الشجاع الذي ترك حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا..اللهم اجعله حجابا لوالديه من النار.. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.