“انا لا أمارس دور البقرة في حياة حد”…الفنانة المصرية بسمة تعلق على “الرضاعة”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أثارت الفنانة المصرية بسمة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها حول رفض الرضاعة الطبيعية ورعاية الأطفال.

و كشفت الفنانة المصرية خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات” على فضائية “النهار” المصرية، أنها كانت ترفض الرضاعة قائلة : “أنا مش بقرة ولا أمارس دور البقرة في حياة حد”.

و واصلت قائلة : “في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة، وأنا كنت رافضة”.

و أضافت أنها أرضعت طفلتها “نادية” طبيعيًّا لمدة عامين، وليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات لكن وقتما كانت تريد، مشيرة إلى أنّ الأمومة غيَّرتها بشكل كبير، وابنتها أصبحت تتحكم فيها : “هيَّ لفاني على صابعها الصغير”.

و عن نومها بجانب أطفالها، أكدت بسمة أنها كانت ترفض أيضا أن ينام طفل بجوارها على السرير: “أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي.. لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي كده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي”.

وتابعت بسمة: “أنا شخصية عندها صلابة وتحد، وخضعت لورش تمثيل في الخارج من أجل تنمية موهبتي التمثيلية، والناس واخده فكرة عني إني فنانة متكبرة أحيانًا وأنا على العكس شخصية متواضعة وبحب الناس”.

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