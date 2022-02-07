تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول الموظفين

هبة بريس - وكالات

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس اليوم الثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد حله.

وأضاف رئيس المجلس يوسف بوزاخر: “الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. ما يحصل خطير جدا وغير قانوني”.

وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

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