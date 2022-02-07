استنفار أمني واستعدادات مكثفة قبيل تشييع جثمان الطفل ريان
هبة بريس من شفشاون
شهد دوار إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، تعزيزات أمنية مكثفة استعدادا لتشييع جثمان الطفل ريان.
وحسب مصدر من عين المكان، فقد شهدت المنطقة حضورا مكثفا لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة لمسؤولي السلطات المحلية.
وأضاف ذات المصدر، أن والدي الطفل ريان عادا مساء أمس الأحد لمنزلهما بدوار اغران، من مدينة الرباط.
وتابع المصدر ذاته، أن جثمان الطفل ريان سيواري الثرى زوال يومه الاثنين، بعد صلاة الظهر.
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تعليق واحد
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وازقه الجنة وانزل الصبر والسلوان على والديه واهله والله دمعت عيني وحزن قلبي لفراقك ياريان تركت رسالة لهذه الامة والله احبك اكثر منا