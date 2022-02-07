استنفار أمني واستعدادات مكثفة قبيل تشييع جثمان الطفل ريان

هبة بريس من شفشاون

شهد دوار إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، تعزيزات أمنية مكثفة استعدادا لتشييع جثمان الطفل ريان.

وحسب مصدر من عين المكان، فقد شهدت المنطقة حضورا مكثفا لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة لمسؤولي السلطات المحلية.

وأضاف ذات المصدر، أن والدي الطفل ريان عادا مساء أمس الأحد لمنزلهما بدوار اغران، من مدينة الرباط.

وتابع المصدر ذاته، أن جثمان الطفل ريان سيواري الثرى زوال يومه الاثنين، بعد صلاة الظهر.

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