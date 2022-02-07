وفاة ريان.. “الأحرار” يشيد بالحس التضامني العالي للشعب المغربي

هبة بريس - الرباط

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه تلقى بتأثر بالغ وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، خبر وفاة الطفل ريان أورام، على اثر سقوطه في بئر، بجماعة “تمروت” إقليم شفشاون.

وبهذه المناسبة الأليمة التي هزت عموم الشعب المغربي، تقدم الحزب، وكافة أعضاءه ومنتسبيه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان وعموم الشعب المغربي، في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوجه الحزب بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، الذي تابع هذه القصة المحزنة بأدق تفاصيلها، وأعطى تعليماته السامية للسلطات لمتابعة تطوراتها عن كثب، وأصدر تعليماته لبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، لكن إرادة الله كانت أكبر.

كما نوه الحزب بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة والسلطات العمومية، من أجل إنقاذ حياة الطفل ريان أورام، بعدما سُخِّرَت لعملية الإنقاذ جميع الإمكانيات الضرورية.

وأشاد الحزب بالحس التضامني العالي لعموم الشعب المغربي، ولكافة الشعوب الصديقة والشقيقة التي تابعت هذه الفاجعة وشاطرت المواطنين المغاربة حزنهم و المهم، وعبرت عن مساندتها للمغرب وعائلة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0