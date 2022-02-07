مدرب المنتخب الجزائري معزيا في وفاة الطفل ريان: “ألمنا كبير”

هبة بريس

بعث جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، برسالة عزاء مؤثرة إلى أسرة الطفل ريان، الذي هزت وفاته، إثر سقوطه في بئر، مشاعر الملايين.

وأعرب بلماضي في رسالته عن تعازيه لوالدي الطفل ريان، مشددا بقوله: “ألمنا كبير لكنه لن يعادل أبدا ألم والدي ريان وأقاربه”.

وقال مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم: “مثل كل الآباء هزّنا خبر وفاة الطفل ريان”، مختتما رسالة التعزية بقوله: “أتقدم بخالص تعازيّ لوالدي ريان وأتضرع لله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته”.

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